No alle armi nucleari Palazzo Bosco Lucarelli si illuminerà di rosso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellesarà illuminato di. Il Comune di Benevento ha infatti aderito all’iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana e Anci per ribadire l’importanza di un mondo libero dalla minaccia delle. Nel pianeta esistono ancora quasi 13.000 testatee il tema della loro messa al bando rappresenta una priorità, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico internazionale. L'articolo Nosidiproviene da Anteprima24.it.