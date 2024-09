Maltempo fango e detriti in strada sul Gargano | allagato un campeggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Paura per la forte pioggia che si è abbattuta su alcune zone dele ha interessato in particolare laprovinciale 89 garganica, dovesi sono riversati lungo il tratto che unisce Mattinata a Vieste. L’Anas ha provveduto alla chiusura temporanea del tratto diper consentire la rimozione deie solo nella mattinata del 24 settembre la situazione è poi gradualmente tornata alla normalità.Leggi anche: Meryl Streep, l’accorato appello per i diritti delle donne afghane La conferma è giunta dal sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti che ha sottolineato “come la situazione attualmente sia sotto controllo e che anche i tecnici della provincia siano al lavoro per liberare parte deiancora presenti lungo laprovinciale 53”.