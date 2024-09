Lorenzo Musetti sconfitto in finale all’ATP 250 di Chengdu 2024 | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)vieneda Juncheng Shang nelladell’Atp 250 di, e deve ancora rinviare l’appuntamento con il primo titolo del. Il bronzo olimpico di Parigi perde la sua terzaATP della stagione, la quinta se vogliamo considerare anche i challengers di Cagliari e Torino. In Cina a trionfare è invece il 19enne talento di casa, sempre più pronto per palcoscenici importanti. La buona settimana di, all’interno di una seconda metà di stagione decisamente positiva, resta, ma ovviamente il carrarino avrebbe gradito sbloccarsi e tornare a vincere un titolo che manca ormai da quasi due anni, ovvero da Napoli 2022. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Grazie a questo risultatoguadagna una sola posizione in classifica e sale al numero 18 delAtp.