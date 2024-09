Lautaro Martinez e non solo | all’Inter servono i suoi attaccanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Una delle grosse difficoltà messe in luce din questo inizio di stagione riguarda sicuramente il rendimento dei. Tolto Marcus Thuram, gli altri non hanno ancora timbrato il cartellino. Compreso il capocannoniere in carica,. ATTACCO STERILE – In sei partite giocate, sono soltanto quattro i gol che l’Inter ha messo a segno grazie ai. Ovvero quelli siglati da Marcus Thuram, che ha tuttavia decisodue delle sei gare disputate. Ovvero quelle contro il Genoa (un punto) e Atalanta (tre punti), senza riuscire ad andare a segno nelle altre quattro. Un problema, quello degli, che è emerso in particolar modo negli ultimi tre impegni dei nerazzurri, con i pareggi contro Monza (1-1, gol di Denzel Dumfries) e Manchester City (0-0) e la sconfitta (1-2, gol di Federico Dimarco) contro il Milan.