La guerra in Libano Israele attacca dal cielo Quasi cinquecento morti fuga disperata dei civili

(Di martedì 24 settembre 2024)e Hezbollah sono giunti alla resa dei conti. Nella giornata più drammatica negli ultimi 20 anni, l’aviazione israeliana ha colpito mille obiettivi della guerriglia sciita in tutto il, distruggendo in poche oremetà del suo potenziale offensivo: "Decine di migliaia di missili e di razzi", secondo le prime stime di una fonte militare israeliana. Il bilancio di sangue inricorda quello degli anni traumatici dellacivile: 492tra cui 35 bambini e molti miliziani, e oltre mille feriti. In serataha attentato inoltre alla vita di Ali Karaki, comandante delle forze Hezbollah nelsud, mentre si trovava nel rione Dahya, la roccaforte di Hezbollah, ma la sua sorte è ancora un mistero. Ora l’esercito di Tel Aviv non esclude l’operazione di terra.