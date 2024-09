Juventus | tutta la dirigenza all’allenamento Thiago Motta prova Douglas Luiz titolare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024)la. A parole dissimulano. Come se nulla fosse accaduto. Nei fatti, però, in casa Juve un po’ preoccupati lo sono. Il problema non sono i media: i giornalisti e gli influencer disposti a immolarsi pubblicamente per la causa di, di certo non mancano. Però le vittorie sì. I tre zero a zero consecutivi un filo di inquietudine lo hanno lasciato. Hai voglia a far dire e a far scrivere che anche lo scorso anno il Bologna fece tre zero a zero consecutivi. Che forse si è equivocato sul calcio champagne diche improvvisamente è diventato un calcio “prima non prenderle”. Proprio come il cattivone che c’era prima. Fatto sta che oggidella Juve c’eralabianconera. Un altro pareggio col Genoa diventerebbe una notizia persino per i più fedeli alla linea.