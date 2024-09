Joe Bastianich apre a Milano | grande inaugurazione con 500 hamburger gratis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Joe, imprenditore, artista, volto televisivo e giudice di MasterChef, torna acon una nuova apertura dedicata aglismash. Questa volta il cuore della scena è Corso di Porta Romana, dove il brand Joe’s American Smashburger darà il via a un evento inaugurale che preannuncia il botto. L’annuncio social e 500 smash burgerL’annuncio del nuovo locale non poteva che arrivare dai social, ormai finestra preferita daper comunicare con i fan. Con il suo inconfondibile stile ironico, Joe ha svelato la notizia in un video, anticipando anche l’del 25 settembre alle ore 12.30. Ma la vera sorpresa? I primi 500 clienti riceveranno un, insieme a gadget esclusivi offerti in collaborazione con Pepsi, oltre al free refill delle bevande.