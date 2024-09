Incendio mortale nello showroom di via Cantoni l’indagine parallela | identikit dell’estorsore segnalato dai cinesi agli investigatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano – L’circola da giorni sulle chat della comunità cinese, passando da uno smartphone all’altro: è il volto di un uomo dall’età apparente inferiore a 30 anni, con i capelli ricci e un filo di barba sulle guance. A Chinatown sono convinti che appartenga a colui che ha minacciato i genitori del titolare dellodi via3, andato a fuoco nell’costato la vita al designer ventiquattrenne Pan An e ai fratelli di 17 e 18 anni Liu Yinjie e Dong Yindan. A giudicare dall’istantanea che pubblichiamo, si tratta di una faccia realizzata con un programma di intelligenza artificiale (quindi solo somigliante a un viso realmente esistente), ma le indicazioni per tratteggiarne in maniera più precisa possibile lineamenti e caratteristiche somatiche sarebbero arrivate dal quarantanovenne L.Y. e dalla moglie quarantottenne Z.H.