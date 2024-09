Hai un amico a quattro zampe? Non puoi perderti questi gadget smart per animali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) L’innovazione tecnologica semplifica ormai ogni aspetto della nostra vita, poteva non aiutarci anche nella gestione dei nostri amici a? Iperoffrono una serie di soluzioni innovative che ci permettono di prenderci cura di loro in modo più semplice ed efficace, guadagnando tempo da dedicare all’affetto e al divertimento in loro compagnia e offrendoci opportunità in più per monitorarne salute e benessere, fisico e psicologico. Dalle lettiere autopulenti ai distributori di cibo programmabili, scopriamo insieme i migliori dispositivi per migliorare la vita dei nostri pet (e la nostra). Distributore automatico di cibo: pasti puntuali anche mentre sei via I distributori automatici di cibo permettono di programmare i pasti del tuo animale domestico, cane o gatto che sia, con precisione e puntualità, anche se ti trovi fuori casa.