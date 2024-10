Google Maps cambia la sua voce nell’ultimo aggiornamento (Di martedì 24 settembre 2024) nell’ultimo aggiornamento di Google Maps, rilasciato a settembre 2024, l’app di navigazione ha introdotto una nuova voce maschile per guidare gli utenti. Questo cambiamento, volto a rendere l’esperienza di navigazione più naturale e confidenziale, ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, soprattutto su piattaforme come Twitter e Play Store. Google Maps cambia voce nell’ultimo aggiornamento: cosa sapere La nuova voce sostituisce quella femminile precedentemente utilizzata, con l’obiettivo di essere meno robotica e più chiara, risolvendo problemi come la cattiva pronuncia dei nomi delle strade, che spesso causava confusione. Tuttavia, molti utenti non hanno apprezzato il cambiamento, definendo la nuova voce “meno efficace” e chiedendo di ripristinare quella precedente. Chiccheinformatiche.com - Google Maps cambia la sua voce nell’ultimo aggiornamento Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di martedì 24 settembre 2024)di, rilasciato a settembre 2024, l’app di navigazione ha introdotto una nuovamaschile per guidare gli utenti. Questomento, volto a rendere l’esperienza di navigazione più naturale e confidenziale, ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, soprattutto su piattaforme come Twitter e Play Store.: cosa sapere La nuovasostituisce quella femminile precedentemente utilizzata, con l’obiettivo di essere meno robotica e più chiara, risolvendo problemi come la cattiva pronuncia dei nomi delle strade, che spesso causava confusione. Tuttavia, molti utenti non hanno apprezzato ilmento, definendo la nuova“meno efficace” e chiedendo di ripristinare quella precedente.

