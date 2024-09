Esplosione in un cantiere navale | volano via un tombino e lamiere operaio cade e si ferisce alla testa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Muggiano (La Spezia), 24 settembre 2024 – Un’incredibile sequenza di eventi sfortunati, messi uno dopo l’altro, che solo per puro caso non ha provocato una tragedia. Il grosso’volato’ via improvvisamente dal suolo poteva causare conseguenze ben più gravi all’rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno delNavalmare al Muggiano. Sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità, intervenute quando intorno alle 9 un boato all’interno delha fatto sobbalzare residenti della zona e chi stava lavorando quel momento nella zona. A provocare il boato è stata a quanto pare l’causata da una dispersione di gpl da una tubazione che corre sotto l’asfalto. La fortissima deflagrazione ha fatto saltare via come una tappo un pesante, oltre ad alcuneche si trovavano nella zona.