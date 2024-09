Come finisce il film The Tank | una questione di territorio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 24 settembre 2024) Alla fine delThe, diretto da Scott Walker, Jules, la madre, riesce a salvare la figlia Reia, tenuta prigioniera da una delle creature, mentre il padre Ben lotta per sopravvivere a ferite gravi inflitte da un mostro. La famiglia riesce a fuggire dal luogo maledetto, ma il pericolo resta latente, suggerendo che i mostri potrebbero tornare in un futuro, lasciando aperta la possibilità di un sequel. Il mostro di TheLa trama dell’horror del 2023 segue la famiglia di Ben, Jules e Reia, che eredita una proprietà sulla costa dell’Oregon, trascurata per quarant’anni. Durante l’esplorazione della casa, Ben scopre un serbatoio d’acqua e, curiosamente, risveglia una serie di mostri anfibi. Questi esseri, animati da istinti predatori e territoriali, iniziano a terrorizzare la famiglia, uccidendo chiunque si avvicini al loro