Basket Serie B OraSì ecco Munari | Aiuterò da subentrato

(Di martedì 24 settembre 2024) Giovane ma ambizioso, riserva ma con la determinazione di essere utile quando serve. Michele, classe 2005 e proveniente da Forlì, è uno dei rinforzi dell’per la stagione 2024/25. "Ci sono i presupposti per una buona annata", esordisce il playmaker nella presentazione avvenuta ieri mattina al ristorante ’Al 45’ di Ravenna. "Abbiamo disputato una buona preseason, in particolare ottima l’amichevole contro Mestre, anche se non sono soddisfatto del mio precampionato. Posso migliorare, e prendo spunto dai miei compagni, come Gabriel Dron e Flavio Gay. Sono una riserva ma voglio essere d’aiuto per la squadra da". Domenica ci sarà la prima partita del campionato, in cui i ragazzi di Gabrielli saranno impegnati all’esordio contro il Tecnoswitch Ruvo di Puglia.