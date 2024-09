Alice nella Città | Francis Ford Coppola Ridley Scott e Danny De Vito incontrano i ragazzi

Leggi tutta la notizia su amica

(askanews) –, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, quest'anno rende omaggio a, che incontreranno iil giorno prima dell'inizio del festival, il 15 ottobre.presenterà a Roma il suo Megalopolis mentre diverrà mostrato il cortometraggio che realizzò da giovane, The Boy and the Biciclo, in attesa dell'uscita dell'uscita de Il Gladiatore II. A 20 anni dalla morte si celebra Christopher Reeve Un incontro speciale sarà anche quello conDe, con una masterclass e la presentazione della commedia A Sudden Case Of Christmas.