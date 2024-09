Vinitaly e Sol si separano Veronafiere annuncia una nuova rassegna dedicata all’olio extravergine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) La separazione era nell’aria. Dopo le prove generali dello scorso anno, adesso arriva l’ufficialità: il Salone didedicato all’di oliva avrà un nuovo evento dedicato: dopo 28 edizioni in contemporanea con, Sol2 Expo – questo il nome del nuovo format - farà il suo debutto comeindipendente nel calendario di, anticipando di un mese(6-9 aprile). L’appuntamento è dal 2 al 5 marzo 2025, ovviamente nel quartiere fieristico di Verona. L’annuncio è stato fatto da Siracusa, dovesta partecipando a Divinazione Expo (la grande esposizione che anticipa il G7 dell'Agricoltura) con un suo quartier generale. Come a dire, Expo chiama Expo. Lo scorso anno la prova generale senza Agrifood Il nuovo format non arriva a sorpresa.