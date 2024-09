Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE, TRA PONTINA, E CASILINA SU VIA OSTIENSE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #STAZIONE DI ACILIA VERSOSUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULL’A91FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral