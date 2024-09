Trent Alexander-Arnold critica Klopp e afferma che l’approccio Slot è rinfrescante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 12:32:56 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.che è “davveroavere un manager che mi aiuta, mi guida e mi insegna”, in quella che potrebbe essere percepita come una frecciatina all’ex allenatore del Liverpool Jurgen. Il nazionale inglesesi è guadagnato la reputazione di uno dei migliori terzini offensivi d’Europa, ma ha faticato a far credere di essere debole in difesa. Ha incaricato il nuovo allenatore dei Reds, Arne, di essere duro con lui e di evidenziare i suoi errori, fornendogli un back faccia a faccia.ha detto dopo la vittoria di sabato per 3-0 sul Bournemouth ad Anfield: “Gli ho dettoche vorrei essere il difensore contro cui nessuno vorrebbe scontrarsi in Europa. “Abbiamo concordato che sarà duro con me.