Torna Cesare Cremonini dopo due anni di silenzio nuovo singolo e tour nel 2025

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) –duediè pronto are sulla scena musicale con une unnegli stadi che si preannuncia già memorabile. ‘Ora che non ho più te’, questo il titolo del brano disponibile da stasera a mezzanotte, anticipa ilalbum di inediti e accompagna l’annuncio del ‘Live25’, uno straordinarionegli stadi di tutta Italia, il più grande della sua carriera, in cui porterà la sua musica per la prima volta anche allo Stadio Maradona di Napoli, allo stadio San Nicola di Bari e durante il quale tornerà in Siciliadi assenza. Per il grande ritornoè stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.