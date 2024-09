Sustainable Fashion Awards 2024 | le star sul red carpet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Milanoweek si chiude con i, l’evento con cui la Camera nazionale della moda italiana (CNMI) premia i protagonisti della moda sostenibile. Tanti i look delle celebrity presenti alla serata. L’edizioneè stata presentata dall’attrice Freida Pinto, sul redcon un abito bustier di Alberta Ferretti con gonna asimmetrica in tulle. Tra le co-protagoniste si sono alternate: Isabeli Fontana con un vestito ricoperto di paillettes, Matilde Gioli con un abito in velluto abbinato a un blazer doppiopetto, Naomie Harris ha optato per un completo metallizzato con sandali di Roger Vivier mentre l’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani indossa un abito monospalla con spacco profondo, combat boots e gioielli Damiani.