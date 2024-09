Sinner nei guai nuvole all’orizzonte | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Jannik, vietato adagiarsi, non è il momento giusto per farlo. Annuncio: non è ancora detta l’ultima parola. Non c’è da stupirsi che il cuore dei tifosi inizi a battere all’impazzata, ogni qualvolta lo si nomina. Roger Federer si sarà anche ritirato, ma resterà per sempre una delle colonne portanti dello sport mondiale. Un atleta di altri tempi che non solo giocava in maniera straordinaria, ma che era anche un eccellente esempio di virtù e di valori.in vista per Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itAvrà fatto piacere a tutti, quindi, rivederlo alla Laver Cup, nel corso della quale, due anni fa, disse addio per sempre allo sport che lo aveva reso una celebrità. Non si è limitato, oltretutto, a godersi le sole sfide che hanno avuto come protagonisti i giocatori convocati nei team World e Europe.