Ricorso Figc contro multa dell’Antitrust da 4 milioni | l’impugnazione davanti al Tar

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Federcalcio ha presentato ufficialmente al Tar illada oltre 4di euro comminata dall’Antitrust per abuso di posizione dominante per l’organizzazione dei tornei giovanili. L’Autorità garante del mercato aveva sanzionato laa luglio con l’accusa di aver escluso da questa attività gli Enti di Promozione sportiva, limitando la loro partecipazione nel settore delle competizioni calcistiche amatoriali. Contestazioni respinte dalla Federazione, che ha sin da subito annunciato l’intenzione di fare. Ildella“Laritiene la sanzione ingiustificata, basata su argomentazioni documentalmente riscontrabili e su un ragionamento giuridico errato” è quanto aveva comunicato in una nota dalla Federcalcio in seguito alla delibera dell’Agcm, che stabiliva unarilevante, da 4.203.447,54 euro.