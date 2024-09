Pietrelcina si raccoglie in preghiera in memoria di San Pio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno di San Pio. Oggi la comunità disi ritrova per onorare ladi uno dei Santi più amati e venerati in Italia e nel mondo. Nato proprio in questo piccolo borgo sannita, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, viene celebrato con una serie di eventi religiosi che ogni anno attirano numerosi fedeli. La giornata è iniziata con le tradizionali messe mattutine presso le principali chiese del paese. Tre celebrazioni eucaristiche si sono svolte nella storica chiesa di Santa Maria degli Angeli, un luogo profondamente legato alla figura del frate con le stimmate, dove egli trascorse gli anni della sua giovinezza. Altre due messe si sono tenute nella chiesa della Sacra Famiglia e hanno visto una grande partecipazione di devoti. Nel pomeriggio il momento più solenne delle celebrazioni con la tradizionale processione in onore di San Pio.