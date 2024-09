Perché La vita in diretta oggi non va in onda | il motivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 23 settembre 2024)Lainnon va in: il, 23 settembre 2024, Rai 1– 23 settembre 2024 – lainnon va insu Rai 1? La trasmissione condotta da Alberto Matano non va ina causa di uno sciopero dei dipendenti Rai indetto per la giornata odierna. Si tratta di uno sciopero proclamato dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater, a causa del rifiuto dei lavoratori di approvare la proposta di rinnovo del Contratto di lavoro per dirigenti, impiegati e operai, chesta impattando significativamente sulla programmazione delle tre reti Rai. Diverse, oltre a Lain, le trasmissioni saltate, come È sempre mezzogiorno, Storie italiane e La volta buona. Anche i tg sono andati in forma ridotta.