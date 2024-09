Pagelle Inter-Milan 1-2 | Mkhitaryan da 4 5 Inzaghi sbaglia tutto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’perde con il risultato di 2-1 contro il. Partita disastrosa della squadra di Simone, che è di gran lunga il peggiore del match assieme ad Henrikh. Ledi una notte da incubo. YANN SOMMER 8 – Le parate che fa nel secondo tempo sono sensazionali: dal colpo di testa di Leao al suo tiro. Fino alla fine tiene il risultato in bilico, eroe.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 5 – Lo spazio che lascia a Pulisic è incomprensibile. Assieme a Calhanoglu ed Acerbi confeziona il primo gol del, male. FRANCESCO ACERBI 5.5 – Come il francese capisce troppo tardi le intenzioni di Pulisic, peccato che quell’incursione ci sia stata altre due volte in precedenza. Sbadato, anche nella ripresa. ALESSANDRO BASTONI 6 – Il suo sinistro in impostazione è molto utile.