Nazione & finanza Così il metodo Giorgia ha convinto Ursula e ha vinto anche in Europa

(Di lunedì 23 settembre 2024) A sinistra in questi ultimi giorni c’è stato persino chi è riuscito a parlare di «sconfitta europea per la Meloni». Non stupisce la cosa ma non può non fare una certa impressione il fatto che i progressisti non riescano a farsi una ragione della più grande vittoria degli ultimi anni.von der Leyen sembra aver preso ripetizioni daMeloni su come si fa un governo e a testimoniarlo ci sono una serie di fattori. La prima lezione europea che la leader di Fratelli d’Italia ha dato alle sinistre unite è che una barca si governa solo se il Capitano è uno. Ci saranno sei vicepresidenti, ma nessuno è sovrapponibile a quello che Timmermans era nella scorsa Commissione: un monarca verde con cui quattro commissari avevano un rapporto privilegiato. Un mini presidente che ha potuto imporci le eco-follie e la farina di grillo. Stavolta ci sono dei veri vicepresidenti esecutivi.