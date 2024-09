Morta Anna Laura Messeri storica insegnante della Scuola del Teatro nazionale di Genova

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) È, per cinquant'anni colonna portantedi Recitazione del. Illa ricorderà lunedì prossimo, 30 settembre, in un incontro con tanti suoi ex allievi alDuse, alle ore 12. Diplomata in regia all'Accademiad'Arte drammatica "Silvio D'Amico",si era identificata con ladello Stabile. "Se questa– aveva dichiarato anni fa l'allievo Marco Sciaccaluga – ha raggiunto la posizione che ha ed è considerata una delle migliori o addirittura la prima del "Regno" lo si deve a lei e a Massimo Mesciulam, due insegnanti straordinari, molto diversi fra loro, ma entrambi grandi pedagoghi". Oltre trecento gli attori e i registi che negli anni sono cresciuti sotto la sua guida.