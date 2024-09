Mondo virtuale troppo invasivo | Scuola e famiglie in prima fila

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) "La virtualità è pervasiva, occorre avere il coraggio di cambiare. Si deve partire dalla famiglia e dallaperché è più che mai urgente formare genitori e insegnanti". È l’appello lanciato con grande determinazione da Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e docente, volto conosciutissimo su tv e media, che è stata invitata dall’Ordine dei Commercialisti di Prato in occasione della festa di San Matteo. È stato un incontro coinvolgente e partecipato, anche per il tema all’ordine del giorno: la formazione di genitori, insegnanti e minori in una società che vive "immersa nel".