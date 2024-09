Modenese uccisa una donna di 80 anni in casa sua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Spezzano di Fiorano, un piccolo comune in provincia di Modena, dove unadi 80è stata trovata morta nella sua abitazione. Le circostanze che circondano il decesso sono ancora al vaglio degli investigatori, ma l’ipotesi principale al momento è che lasia stata. Il sospetto principale è il figlio cinquantenne della vittima, al momento irreperibile. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo per chiarire il suo ruolo nella vicenda, in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione ha preso una piega drammatica quando, intorno alle 17:00, la sorella dell’uomo ha dato l’allarme, dopo aver trovato il corpo senza vita della madre.