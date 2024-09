Milan Tijjani Reijnders? Fa tutto lui I voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024)centrocampista totale: illumina con la sua intelligenza calcistica e propizia il goal del 2-1 di Gabbia. IMa che giocatore è? Il centrocampista olandese è stato protagonista assoluto di una prestazione magistrale contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’ex Az ha, infatti, tenuto a bada la forza di Calhanoglu e compagni e ha fatto vedere a tutti le grandi qualità di cui è dotato. Non a caso, l’assist per il goal decisivo di Matteo Gabbia è arrivato propri dai piedi dell’olandese.ci aveva abituato bene già con la sua Nazionale e adesso serviva far vedere quelle grandi prestazioni con l’Olanda anche nel. Detto fatto eè stato uno dei migliori in campo, come lo testimoniano anche i maggiori quotidiani.