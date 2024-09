Marco Masini torna dal vivo nei palasport le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) In attesa del nuovo album 10 amori,annuncia il suo ritorno dalneicon trenel 2025 Il 2024 si conferma un anno speciale per, in cui al traguardo dei 60 anni, appena compiuti, coincide la pubblicazione del nuovo progetto discografico 10 Amori, in uscita il 4 ottobre, e la notizia a sorpresa di 10 Amori Live 2025, il suo atteso ritorno dalnei grandi spazi deicon tre imperdibilievento: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze.