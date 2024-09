Macerata dà la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – È partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione di oggi pomeriggio, alle 18, dell’Hub educativo 0-11 a Sforzacosta. Al maestrosarà assegnata laper la vicinanza a. L’intervento Lotto B del progetto, realizzato dallaFoundation Abf in collaborazione con il Comune, ha visto la ristrutturazione della scuola primaria “G. Natali” e del giardino circostante ed è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato con la costruzione del Polo per l’infanzia 0-6, inaugurato lo scorso 22 novembre. A presenziare il taglio del nastro anche il maestroinsieme alla moglie Veronica Berti. Ci saranno anche Albano e Serena Autieri all’inaugurazione del lotto B dell’hub educativo 0-11 di Sforzacosta.