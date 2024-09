Il mese di nascita influenza l’aspettativa di vita delle persone | ecco svelato il legame Lo studio

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sapevi che ildididi una persona? Secondo unodel Collegi d’Actuaris de Catalunya, la maggior parte dei centenari spagnoli sono nati nei primi quattro mesi dell’anno, in particolare a gennaio. I dati indicano che chi è nato a gennaio ha una probabilità del 40% in più di vivere oltre i 100 anni rispetto a chi è nato in mesi come luglio. Ma cosa si cela dietro questo fenomeno? Vediamolo assieme nel nostro articolo. Le possibili spiegazioni: fattori stagionali e ambientali Anche se non esistono certezze scientifiche, gli esperti ipotizzano che fattori come l’esposizione alle infezioni stagionali durante la gravidanza, la qualità dell’alimentazione materna e le condizioni ambientali nei primi mesi dipossano influire sulla longevità.