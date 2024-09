Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area ex Lebole | soddisfatti per i primi risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 –ex: PALAZZINI (FDI)PER ICONCRETI “Salutiamo con favore la realizzazione delle prime azioni concrete sull’area exdi Arezzo e continueremo a monitorare il rispetto della ordinanza del Sindaco per garantire finalmente condizioni di sicurezza della zona”. Queste le parole di Francesco Palazzini, Capogruppo di FDI in consiglio comunale di Arezzo e segretario comunale di FDI Arezzo sull’attuazione dell’ordinanza sindacale che riguarda gli adempimenti minimi che la proprietà è tenuta a mettere in campo per l’area ex. “Al di là delle vicende inerenti il futuro urbanistico, perè prioritario eliminare una vera e propria zona franca all’interno della nostra città, che per troppo tempo è stata oggetto di episodi di cronaca anche gravi.