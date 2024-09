Forse a un certo punto bisognerebbe sparire e non farsi vedere più | la sfogo di Amanda Lear a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ospite a “che durante l’intervista con Silvia Toffanin ha ricorda Alain Delon, morto lo scorso agosto: “Era un divo come non ce ne sono più, la sua bellezza e il suo fascino erano celebri in tutto il mondo. Amava l’arte anche se aveva imparato ad apprezzarla da adulto. Quando ci incontravamo parlavamo di arte. Con me è sempre stato un grande signore anche se c’è chi dice avesse un carattere un po’ ombroso e difficile. Mi è dispiaciutoquesto attore bellissimo invecchiare, ammalarsi e sentire le dispute sull’eredità”. Da qui una amara considerazione: “a une nonpiù”.