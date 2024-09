Fiammata altissima Falso allarme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unamolto alta, notata dai residenti di un condominio del quartiere vicino, ha fatto scattare l’, l’altra sera verso le 20, alla centrale operativa del 115. Dalla zona di via Pascoli, in centro a Guastalla, è stata notata una "molto alta" verso la zona di via Gonzaga. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco, giunti sul posto per accertare quanto accaduto. In effetti, dopo una serie di sopralluoghi tra via Cesarea e via San Ferdinando, si è notato del fumo che usciva da una abitazione all’ultimo piano. E, in effetti, c’era un fuoco, che era stato acceso per un barbecue. Forse l’uso di qualche sostanza ha provocato lanotata a distanza, che ha fatto scattare la segnalazione. Alla fine, in assenza di danni a cose o persone, l’è fortunatamente rientrato.