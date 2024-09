Fabriano lui la lascia lei gli scrive sul confano dell' auto | ' Sei un porco' | denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Ancona), 23 settembre 2024 – Lui lae lei non si rassegna alla finea loro storia d’amore: convinta di essere stata tradita inizia are insulti e frasi pesanti nei luoghi frequentati dall’uomo, un cinquantenne fabrianese. Non solo perchè ad un certo punto preso un grosso pennarello la donna, in preda alla rabbia, ha scritto sulla vettura di lui: “Sei un”. La vittima ha sporto denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini e ora la donna dovrà rispondere di diffamazione e molestie. E’ stato un fine settimana di intensi controlli messi in campo dalla compagnia carabinieri di. Sono anche arrivati nelle ultime ore gli esiti degli esami di primo e secondo livello per un incidente stradale avvenuto in via Dante la scorsa settimana, fortunatamente senza feriti.