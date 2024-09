Elezioni Emilia Romagna Ugolini presenta il simbolo La speranza è ‘arancione’ | Punto ai delusi dal Pd

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – Sfondo arancione per Elenapresidente. Ecco ildella lista che accompagnerà la candidata del centrodestra alle regionali del 17 e 18 novembre in. “Quando ho deciso di candidarmi, ho scelto di promuovere fin da subito una lista civica per coinvolgere il maggior numero possibile di persone – dichiarain una nota – che condividono ladi una regione che fa dell’ascolto e del supporto ai cittadini il suo metodo di governo”. E poi “durante numerosi incontri che ho svolto in tutto il territorio dell’, ho conosciuto molte persone che hanno espresso il desiderio di sostenermi e di partecipare attivamente al mio progetto di rinnovamento della Regione – ha continuato la candidata civica sostenuta da FdI, Lega, Forza Italia e decine di civiche –.