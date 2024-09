Cosa spunta tra le terga del Tapiro | clamoroso agguato di Striscia a Maria Rosaria Boccia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tornala Notizia: la prima puntata di questa nuova stagione, la 37esima dell'eterno tiggì satirico in onda su Canale 5 e ideato da Antonio Ricci, andrà in onda tra poche ore, questa sera, lunedì 23 settembre. Appuntamento alle 20.35.la Notizia - La voce della complottenza, questo il titolo nella versione estesa che cambia di anno in anno. Eriparte col botto: il primod'Oro, il famigerato premio consegnato da Valerio Staffelli, andrà infatti a, la 41enne di Pompei dietro alle dimissioni dell'ormai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. E per la, ecco unpersonalizzato: indossa infatti i famigerati occhiali con telecamera che l'influencer avrebbe indossato anche in Parlamento, oltre ad avere una cicatrice sulla fronte simile a quella che aveva proprio Sangiuliano.