Conto alla rovescia di Federico Valdi inaugura dal 1 ottobre la nuova stagione del Teatro de’ Servi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Collettivo Tapullo presentaUN INSOLITO CAPODANNO diregia di Gianluca Delle Fontane con Giuseppe Coppola, Francesca Cordioli, Giacomo Cremaschi, Sara Todisco,, Massimo Viola DAL 1 AL 13DE’-ROMAladelde’, dal 1 al 13, spettacolo dicon la regia di Gianluca Delle Fontane. La commedia, vincitrice del Comic Off 2023, ci catapulta in un insolito Capodanno. È l’ultimo dell’anno in un normale appartamento dove poco di significativo è accaduto per mesi, ma?proprio qui, in questo giorno, succederà di tutto. La rigida proprietaria con il suo solerte aiutante, un portiere bonaccione e cordiale, lo trasforma in un bizzarro castello di scatoloni da trasloco, decisa a ?cacciarne fuori il malinconico e insolvente inquilino.