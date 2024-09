Bassa 700 posti in più dai medici di base | come iscriversi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) 700 nuovipresso idinellabergamasca. L’ASST Bergamo Ovest ha infatti comunicato che la dottoressa Francesca Baruffi, dell’ambito di Calvenzano, Caravaggio e Misano di Gera d’Adda, e il dottor Nicholas Zerbini, di Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano e Pagazzano, da lunedì 30 Settembre alle 8.30 innalzeranno il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili di ulteriori 350ciascuno. L’iscrizione potrà avvenire in due modi. On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o attraverso l’app Fascicolo Sanitario, o nelle farmacie aderenti del territorio regionale.