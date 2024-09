Barcellona dramma Ter Stegen | rottura totale del tendine rotuleo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – È arrivato l’esito delle analisi per Marc-André Ter: come riportato dal club attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il giocatore ha riportato lacompleta deldel ginocchio destro e nella giornata di oggi sarà sottoposto all’intervento chirurgico. Che le sensazioni fossero tutt’altro che positive si poteva capire già dalle immagini della partita di ieri contro il Villarreal, quando al 44’ del primo tempo, sul risultato di 2-1 per il, il portiere, nel ricadere a terra dopo aver bloccato il pallone in aria, si è immediatamente accasciato e ha chiesto l’intervento dei medici. Il dolore fittissimo, poi, ha costretto il numero 1 dei blaugrana ad abbandonare il campo in lacrime, con le mani a coprire il volto, e nella giornata di oggi è arrivata la doccia fredda: infortunio gravissimo e almeno 8 mesi di stop.