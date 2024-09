Al teatro Antei di Pratovecchio un incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – È in programma oggi lunedì 23 settembre (ore 17:00) presso ildeglidiunpromosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Comune diStia. Interverranno il Sindaco Luca Santini e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena Ten. Domenico Gaudio. Nell'occasione verranno fornite informazioni utili per riconoscere le situazioni a rischio e adottare i comportamenti migliori per contrastare questa minaccia. Simulazioni di sinistri stradali,telefoniche e informatiche, truffa del falso carabiniere o del falso nipote sono fenomeni sempre più diffusi e attuali che prendono di mira glie le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili.