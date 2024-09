Affitti brevi che indotto Dal co host al manager Le nuove professioni della città-albergo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Vassalli, valvassori e valvassini. Il sistema deglia Firenze e provincia ha sprigionato negli ultimi 12 mesi un giro d’affari pari a 2 miliardi di euro, facendo prevedere a Palazzo Vecchio di intascare almeno 70 milioni di euro a fine anno di imposta di soggiorno. Ma il petrolio dei turisti non giova solo alle casse pubbliche. Regge infatti un sistema piramidale diche si sta affermando sia nel castrum che in periferia. Un puzzle composto da pezzi importanti nel settore extra-alberghiero: property, co-, addetti al check-in, alle pulizie, manutentori, assistenti.