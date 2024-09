?? Valencia-Osasuna il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilsi prepara a ospitare l’martedì sera, dopo aver finalmente conquistato la prima vittoria stagionale. I Pipistrelli, guidati da Baraja, hanno superato il Girona nel weekend con due gol nel secondo tempo, portando un po’ di serenità e salendo a 4 punti in classifica. Ora, cercheranno di sfruttare l’entusiasmo e ottenere un’altra vittoria nel turno infrasettimanale. Tuttavia, l’non sarà un avversario facile: la squadra di Vicente Moreno è in buona forma e arriva al Mestalla con già 10 punti in classifica, dopo la vittoria casalinga contro il Las Palmas.