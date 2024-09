Una domenica per il centenario del Parco Ex Ila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)29 settembre, a partire dalle 10, si terrà un’intera giornata di festa per ildelEx-Ila, in via Colli di S.Erasmo. Promotrici dell’iniziativa le associazioni che qui trovano sede: Anfass Legnano, Amici di Sonia, A.I.A.S., Green in town, Casa scout e Fondazione Don Gnocchi (con il patrocinio del Comune). Ci saranno letture animate, stand gastronomici, laboratori creativi per grandi e piccini, giochi moderni e tradizionali. "Abbiamo organizzato unadedicata alla storia passata e presente del Sanatorio Regina Elena - spiegano i promotori -. Partendo dalla data della sua inaugurazione".