Trasporto rapido sui bus elettrici Presentato il progetto dell’e-BRT

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Entra nel vivo e-BRT, il nuovo sistema didi massa su busche collegherà il Polo Intermodale della stazione di Bergamo con Dalmine in 22 minuti e con Verdellino stazione Fs9 in 39 minuti: uninnovativo e all’avanguardia che modificherà ilnella Bergamasca. Dopo l’avvio dei primi lavori, ieri mattina è statoildefinitivo, uno tra i primi esempi in Italia, che si sviluppa all’interno del piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Bergamo (Pums) e del piano di sviluppo territoriale Sentiero dell’innovazione finalizzato da Camera di Commercio, Provincia, Comune, Diocesi e Km Rosso.