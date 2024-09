Tennis lutto per Sinner | l’annuncio della famiglia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 22 settembre 2024)per Jannik, ad annunciarlo è stato la sua. Dopo il trionfo dello Us Open, Jannikin queste ultime settimane ha deciso di riposarsi e allenarsi rinunciando ai vari tornei, tra cui i gironiCoppa Davis e la Lever Cup, per farsi trovare pronto alla tournée asiatica e per il finale di stagione. Proprio dopo la conquista dello slam statunitense, ilta altoatesino aveva colpito tutti quando ha rivolto il suo primo pensiero alla sua zia malata. In queste ore la-Rauchegger ha comunicato tramite un necrologio in tedesco la morte di Margith all’età di 56 anni., è morta la zia a cui aveva dedicato lo Us Open Proprio durante la cerimonia di premiazione degli Us Open, un commosso Jannikaveva dedicato un pensiero alla zia Margith.