Stefano Andreotti replica alle parole di Rita dalla Chiesa | Mio padre giurò davanti a Dio che non c’entrava con l’omicidio del generale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) «Mioa Dio che noncondi Carlo Alberto». A dirlo all’AdnKronos è, figlio del 7 volte premier italiano, commentando ledella figlia delche ieri – domenica, 22 settembre – ospite di Luisella Costamagna nella trasmissione Tango, su Rai 2, è tornata suldi suocon un implicito riferimento all’ex leader della Dc. «Mah, cosa posso dire –intervistato dall’agenzia di stampa– diciamo che non è la prima volta che succede che loro tirino in ballo mioper quel delitto, il fratello della deputata, per dire, è dagli anni ’80 che racconta cose del genere, ora la sorella è tornata su questa linea. A qualcuno non sono mai andate giù le sentenze di assoluzione per mio, quelle di Palermo e di Perugia».