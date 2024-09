Primavera 2 | Pareggio 1-1 del Pisa a Perugia in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Ancora una volta ilottiene un risultato positivo in. La squadra di Matteo Innocenti è riuscita infatti a uscire con un punto dall'Umbria, dopo ilper 1-1 contro il. In gol ancora una volta Ferrari, alla terza rete in due partite.Tabellino1-1: Yimga, Dottori, Giorgetti, Ambrogio, Rondolini, Cottini, Sadetinov (61? Napolano), Perugini (76? Bussotti), Casagrande, Lickunas, Barberini. A disposizione. Romagnoli, Panaro, Belloni, Brunori, Berta, Diouf, Calzoni, Pirani, Mori, Mbaye. Allenatore Moll: Giuliani, Baldacci, Battista, Frosali (81? Cenerini), Casarosa, Pucci, Raychev (46? Bocs), Cannarsa, Buffon (46? Tosi), Lovo (70? Bettazzi), Ferrari (87? Vivace). A disposizione. Rugginetti, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Sapola, Battistella, Bassanini. Allenatore Innocenti.Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia.