Petrazzuolo | Il Napoli può ambire a grandissimi traguardi

(Di domenica 22 settembre 2024) Antonio, direttore dimagazine.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il suo Editoriale: E’ finita a reti bianche all’Allianz Stadium con una “moderata soddisfazione” mostrata da Antonio Conte per il pareggio conseguito dal suocontro la mai dimenticata Vecchia Signora, perchè il mister è uno che non si accontenta mai ed intende trasmettere constantemente questa mentalità ai ragazzi. E’ vero. è mancato il guizzo decisivo per scrivere l’impresa, ma la solidità mostrata in tutti i reparti incute timore negli avversari del campionato. Questo, a dire il vero, strutturalmente, mi sembra anche più forte di quello che ha ottenuto il terzo scudetto, in attesa che Lukaku ritrovi lo smalto e la freschezza atletica definitiva. Non mi ha sorpreso la scelta iniziale di formazione e vi spiego il perchè.